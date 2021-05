Vietnamese metropool test 13 miljoen mensen op corona

De metropool in het zuiden van het Aziatische land, dat tot dusver amper te lijden heeft gehad onder de pandemie, denkt 100.000 tests per dag te kunnen afnemen. De voorzitter van het stadsbestuur Nguyen Thanh Phong sprak die verwachting zondag uit tijdens een crisisberaad. Met ingang van maandag moeten de stedelingen verplicht twee meter afstand houden gedurende twee weken. Deze maatregel gold voor het laatst in april 2020.

Het besluit in actie te komen tegen corona werd genomen nadat op 26 mei in Ho Chi Minh-stad ruim honderd nieuwe corona-infecties waren vastgesteld, met name onder leden van een christelijke groepering. De besmettingsbron van dit cluster is niet getraceerd. Behalve individueel bij elkaar uit de buurt blijven, zijn bijeenkomsten van meer dan tien personen voorlopig ook verboden.

Voorbeeld

Vietnam geldt als voorbeeld in de aanpak van de corona-epidemie, met in anderhalf jaar tijd maar iets meer dan 7000 geregistreerde besmettingsgevallen in het hele land. Zondag kwamen er 250 bij, veel in verhouding en passend bij de tendens van afgelopen tijd. Sinds eind april zijn ruim 4000 nieuwe infecties gemeld. In totaal zijn sinds de uitbraak vorig jaar 47 Vietnamese Covid-19-patiënten gestorven.

Het ministerie van Volksgezondheid verhoogde de ongerustheid zaterdag door bekend te maken dat bij een aantal coronapatiënten een nieuwe variant van het virus is ontdekt. Het gaat om een kruising die kenmerken heeft van zowel de Indiase als Britse mutatie. De gevonden hybride wordt volgens de onderzoekers bovendien heel gemakkelijk verspreid door de lucht.