Demonstratie Walk of Freedom in Eindhoven vreedzaam verlopen

Ongeveer 500 mensen hebben zondagmiddag in Eindhoven meegelopen met een demonstratie van Walk of Freedom. De optocht door de stad begon bij het station, dat tevens het eindpunt was. Burgemeester John Jorritsma had toestemming gegeven voor de betoging. De organisatie zei een opkomst van 3000 mensen te verwachten. De politie was aanwezig maar hoefde niet in te grijpen.