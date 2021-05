Londen: steun voor belastingplan VS als techbedrijven bijdragen

Als de Verenigde Staten internationaal steun willen voor een wereldwijd minimumtarief voor belastingen op bedrijfswinsten, moeten Amerikaanse techconcerns ook een eerlijke bijdrage leveren. Dat zei de Britse minister van Financiën Rishi Sunak in een interview met Mail on Sunday.

Komende week komen de ministers van Financiën van de zogeheten G7 bij elkaar. Bewindslieden uit Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Canada en de Verenigde Staten spreken onder meer over het plan van het Witte Huis voor een internationaal minimumtarief van 15 procent voor belastingen op bedrijfswinsten. President Joe Biden wil het zo minder aantrekkelijk maken om via postbusfirma’s in landen met een gunstig fiscaal klimaat belastingen elders te ontwijken. Maar Sunak is bezorgd dat met name grote techbedrijven nog altijd te weinig zullen afdragen aan de schatkist.

‘We moeten hun duidelijk maken waarom eerlijke belastingen voor techbedrijven belangrijk zijn voor ons. Er is een deal nodig, dus ik dring er bij de VS en de G7 op aan dit voor elkaar te krijgen. De onderhandelingen lopen goed, maar het moet een goede deal zijn voor Groot-Brittannië’, zei Sunak in Mail on Sunday. ‘Grote multinationals, vooral digitale bedrijven, zijn in staat niet de juiste belastingen te betalen in de juiste landen. Dat is niet eerlijk.’

De Britse regering voerde eerder een speciale belasting voor digitale bedrijven in. Grote internationale bedrijven met zoekmachines, webwinkels of sociale media moeten 2 procent betalen over de omzet die zij in het Verenigd Koninkrijk verdienen. Dit raakt onder andere de Amerikaanse concerns Google, Facebook en Amazon. De VS beschouwen de digitaks dan ook als discriminatie van Amerikaanse bedrijven en dreigen de Britten met importheffingen of andere maatregelen.