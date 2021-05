Alle zestien Duitse deelstaten onder cruciaal risiconiveau

Het aantal coronabesmettingen is in alle zestien Duitse deelstaten onder een belangrijk risiconiveau gedaald. Dit risiconiveau bepaalt of een brede heropening van de maatschappij en de verdere versoepeling van de coronamaatregelen veilig wordt geacht.

De centraal gelegen deelstaat Thüringen bereikte zondag als laatste de grens van zeven achtereenvolgende dagen waarop minder dan 50 mensen per 100.000 inwoners positief werden getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM.

In Thüringen werden de afgelopen week 47,5 mensen per 100.000 inwoners positief getest. In heel Duitsland staat dat getal momenteel op 35,2, het laagste sinds halverwege oktober vorig jaar. Vooral in de noordelijke deelstaten Mecklenburg-Vorpommern (14,7), Sleeswijk-Holstein (17,9), Brandenburg (20,0), Hamburg (22,4) en Nedersaksen (23,1) gaat het goed.

Intensive cares

Op de intensive cares (ic’s) in Duitsland ligt daarnaast momenteel het laagste aantal coronapatiënten sinds begin november vorig jaar.

Volgens Duitse experts neemt het aantal coronabesmettingen in het land snel af door het toenemende aantal vaccinaties, de warmere temperaturen, waardoor mensen vaker buiten zijn, en de grote hoeveelheid beschikbare sneltesten die worden gebruikt voor werk, school of voor andere activiteiten.

Versoepelingen

Duitsland heeft in de afgelopen weken veel versoepelingen van de maatregelen doorgevoerd. Zo zijn terrassen, musea, tentoonstellingen en openbare zwembaden weer open. Wel moeten bezoekers op veel plekken een vaccinatiebewijs of een recente negatieve coronatest laten zien of kunnen aantonen dat ze het coronavirus al hebben gehad en zijn hersteld.

In meerdere Duitse deelstaten stonden verdere versoepelingen gepland voor het moment dat ze minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners vaststelden. Zo wordt in verschillende steden en districten in Beieren de verplichting om een negatieve coronatest te overhandigen bij sportevenementen, theaters, openbare zwembaden en sportscholen opgeheven als de besmettingsgraad stabiel blijft.

In de deelstaat Hessen zal het in sommige gebieden weer mogelijk zijn om met meer mensen thuis af te spreken en om bij restaurants en cafés binnen te eten. Ook mogen scholieren en studenten weer volledig naar school, hoewel daar nog wel gebruik wordt gemaakt van sneltesten.