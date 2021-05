Downing Street bevestigt dat premier Johnson is getrouwd

Downing Street heeft bevestigd dat premier Boris Johnson is getrouwd. De Britse premier woonde samen in de beroemde ambtswoning op nummer 10 met zijn verloofde Carrie Symonds en Britse media berichtten zaterdag dat ze stiekem zijn getrouwd. Het paar was sinds december 2019 het eerste koppel dat er ongehuwd woonde. Het is ook voor het eerst in 199 jaar dat een Brits premier tijdens zijn ambtsperiode in het huwelijk treedt.

De 56-jarige Johnson (56) trouwde met de 23 jaar jongere Symonds in een kerkelijke ceremonie onder leiding van priester Daniel Humphries, die ook de éénjarige zoon Wilfred van het paar vorig jaar doopte.

De bescheiden plechtigheid werd, afgezien van een handvol kerkelijke functionarissen, bijgewoond door een dertigtal genodigden uit de familie- en vriendenkring van het stel. Die kregen pas op het laatste moment te horen waar ze naartoe moesten. Dat bleek de rooms-katholieke kathedraal van Westminster, de grootste rooms-katholieke kerk van het land in het centrum van Londen. De bruid was gekleed in een lange witte jurk, maar droeg geen sluier.

Trouwfeest

Het paar gaat in de zomer een trouwfeest geven. Het is onduidelijk waar, maar het buitenverblijf Chequers van de premier, ten noordwesten van Londen, maakt een goede kans volgens de media. Johnson en Symonds wisten de trouwerij goed geheim te houden en pas nog berichtten Engelse media uitgebreid dat ze in juli 2022 gingen trouwen, omdat ze vrienden en familie daar berichtjes over zouden hebben gestuurd.

Voor Johnson is het zijn derde huwelijk. Eerder was hij getrouwd met Allegra Mostyn-Owen en Marina Wheeler. Met de laatste kreeg hij vier kinderen. Johnson heeft ook nog een buitenechtelijke dochter.