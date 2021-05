Tienduizenden demonstreren tegen president Bolsonaro

In het centrum van Rio de Janeiro waren ongeveer 10.000 mensen met mondmaskers op de been. Sommigen riepen leuzen zoals ‘Bolsonaro-genocide’ of ‘Ga weg met het Bolsovirus’. Ook in andere steden waren soortgelijke demonstraties tegen de Braziliaanse president.

Aan het begin van de pandemie deed de rechts-populistische president Covid-19 af als ‘een griepje’. Ook bleef hij zich verzetten tegen coronamaatregelen zoals thuisblijven en het dragen van mondkapjes. Een van de thema’s van de demonstraties van zaterdag was hoeveel levens gered hadden kunnen worden als Bolsonaro eerder was begonnen met de vaccinatiecampagne in het land.