Bacterie in drinkwater in dorpen in Zuidoost-Brabant

Huishoudens in de Zuidoost-Brabantse dorpen Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel en Bladel moeten het drinkwater drie minuten koken voordat ze het kunnen gebruiken. In het water is de E. colibacterie gevonden.

De E. colibacterie komt voor in de darmen van de mens en van dieren, maar hoort niet thuis in het drinkwater. Drinkwaterbedrijf Brabant Water heeft daarom zaterdagmiddag een NL-Alert verstuurd met het advies om eerst het water te koken voordat het wordt gedronken. Na het koken is het water veilig om te drinken. Ook gaat Brabant Water de leidingen schoonspoelen. Hierdoor kan het voorkomen dat er tijdelijk bruin water uit de kraan komt en/of de waterdruk wat minder is, aldus het drinkwaterbedrijf.

Brabant Water verwacht dat het probleem zondagmiddag is opgelost.

Het nieuws leidde tot een run op de supermarkten om flessen water te kopen. Binnen een half uur na de NL-Alert-melding dat er poepbacterie in het drinkwater was aangetroffen, waren de schappen met flessen water al leeg bij de meeste supermarkten, meldt Hart van Nederland.