Beeldend kunstenaar Dani Karavan (90) overleden

De Israëlische beeldend kunstenaar Dani Karavan is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de burgemeester van Tel Aviv, Ron Huldai, zaterdag bekendgemaakt. Karavan werd daar in 1930 geboren als zoon van Poolse immigranten. Zijn vader Abraham, die in 1920 emigreerde naar het toenmalige Britse mandaatgebied Palestina, was de stadsarchitect van Tel Aviv.

Dani Karavan hield zich aanvankelijk bezig met muurschilderingen, maar verlegde zijn aandacht al snel naar landschapskunst. Hij ontwierp tal van monumenten, onder meer ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Holocaust. In 2012 werd in Berlijn, in het bijzijn van bondskanselier Angela Merkel, zijn herdenkingsmonument onthuld voor de naar schatting half miljoen Sinti en Roma die door de nazi’s zijn vermoord.

Sculpturaal werk van Karavan is behalve in Israël en Duitsland, waar hij ook tekende voor ‘Ma’alot’ op het Heinrich-Böll-plein in Keulen, te zien in onder meer Frankrijk, Spanje, Italië, Verenigde Staten, Zuid-Korea, Taiwan en Japan.