Poetin stemt in met tweede deel lening aan Belarus

De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag ingestemd met het overmaken van het restant van een staatslening aan Belarus. Ook deze tranche heeft een waarde van 500 miljoen dollar (410 miljoen euro). Het eerste deel kwam al in december 2020 binnen in Minsk, maar daarna bleef de geldkraan in Moskou dicht.

Poetin sprak de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko vrijdag en zaterdag in Sotsji. ‘De kwestie van de tweede tranche van de staatslening is eindelijk opgelost’, meldde het Russische persbureau Interfax, zich beroepend op informatie van Loekasjenko-getrouwe collega’s. Volgens afspraak is de schuld van 1 miljard dollar genoteerd in Russische roebels. Belarus staat bij zijn grote buurman voor nog veel meer in het krijt, onder meer wegens gasleveranties.

Poetin en Loekasjenko bereikten tevens overeenstemming over de opening van nieuwe vliegroutes van Belavia, de nationale luchtvaartmaatschappij van Belarus, naar Russische steden. Toestellen van Belavia zijn in tal van westerse landen niet meer welkom, nadat het regime in Minsk op 23 mei een vlucht van Ryanair onder valse voorwendselen (bommelding) had omgeleid.

Aan boord was onder anderen de dissidente journalist Roman Protasevitsj. Hij werd na de staatskaping met zijn vriendin Sofia Sapega uit het vliegtuig gehaald en gevangen genomen. Voor hun lot wordt gevreesd, evenals voor de vele andere opgepakte tegenstanders van Loekasjenko.

De ‘laatste Europese dictator’ heeft nu alleen Poetin nog als bondgenoot. Diens woordvoerder Dmitri Peskov zei zaterdag dat beide leiders vooral hebben gepraat over ‘economische samenwerking’ en de ‘strijd tegen de coronapandemie’. De Ryanair-vlucht van Athene naar Vilnius met gedwongen tussenlanding in Minsk is echter ook aan de orde geweest. Loekasjenko heeft gedetailleerd verteld wat zich aan boord heeft afgespeeld, maar volgens Peskov heeft hij ook te horen heeft gekregen dat het lot van Sapega Moskou niet onverschillig laat. Zij heeft de Russische nationaliteit.