Nederlandse filmploeg ondervraagd op Grieks politiebureau

Een Nederlandse filmploeg is zaterdag bij de Griekse-Turkse grens door Griekse agenten meegenomen naar het politiebureau en is daar ondervraagd. Dat meldt journalist Bram Vermeulen op Twitter.

Volgens Vermeulen werd hij met zijn cameraploeg gehinderd bij het volgen van een groep Afghaanse vluchtelingen die in elkaar zouden zijn geslagen door de Bulgaarse grenspolitie. Vermeulen maakt een reportage voor het VPRO-programma Frontlinie in de grensregio Evros.

‘We zijn niet officieel gearresteerd, maar meegenomen door de politie om te worden ondervraagd. De politie verhinderde dat wij een grote groep Afghaanse vluchtelingen volgenden die in elkaar zijn geslagen door de Bulgaarse grenspolitie. Verschillenden zijn door honden gebeten en hun schoenen zijn afgenomen.’

Volgens Vermeulen wisten de Afghanen ook precies waar de Griekse politie ze zou oppakken. ‘Toen we die operatie filmden werden we zelf ook meegenomen. Waar de Afghanen nu zijn, weten we niet’, aldus Vermeulen.