Aantal nieuwe coronabesmettingen in India blijft dalen

De Indiase gezondheidsautoriteiten hebben zaterdag opnieuw een daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen kunnen melden. In 24 uur tijd kwamen er 173.790 gevallen bij, de geringste toename in 45 dagen. De top van de tweede golf viel op 6 mei met bijna 415.000 nieuwe gevallen. Tot dusver zijn ruim 27,7 miljoen infecties geregistreerd op een bevolking van bijna 1,4 miljard mensen.

Het sterftecijfer vertoont sinds een week een dalende tendens, maar is met 3617 nieuwe slachtoffers zaterdag nog steeds aanzienlijk. In totaal heeft Covid-19 nu officieel meer dan 322.000 Indiërs het leven gekost. Het werkelijke aantal is vermoedelijk hoger.

Het vaccinatieprogramma loopt nog niet naar wens. Pas 3 procent van de inwoners is volledig ingeënt. De regering heeft beterschap beloofd en denkt dat voor het eind van het jaar iedereen de benodigde prikken heeft gehad. De minister van Buitenlandse Zaken is momenteel in de VS om met de Amerikanen onder meer te praten over de aanpak van de pandemie en de levering van vaccins.

Ondanks de nog heersende coronaproblemen wil New Delhi maandag een voorzichtig begin maken met versoepeling van de maatregelen. De Indiase hoofdstad zit sinds 19 april in lockdown.