Hoorzitting over schadevergoeding schip Suezkanaal uitgesteld

Een Egyptische rechtbank heeft een hoorzitting over een schadevergoeding rond het containerschip dat in maart een tijdlang het Suezkanaal blokkeerde uitgesteld naar 20 juni. Er wordt meer tijd geboden voor de partijen om te onderhandelen over het compensatiebedrag. De zitting zou eigenlijk zondag zijn.

De Ever Given werd eind maart vlotgetrokken nadat het zes dagen de belangrijke vaarroute tussen Azië en Europa blokkeerde. Het schip, dat op weg was naar Rotterdam, kwam na een zandstorm vast te zitten in een van de drukste vaarroutes ter wereld. Het 400 meter lange schip ligt sindsdien voor anker in een breder gedeelte van het kanaal. De Ever Given werd in beslag genomen vanwege onenigheid tussen de eigenaren en de kanaalautoriteit SCA over een schadevergoeding.

SCA zou eerder om een vergoeding van meer dan 916 miljoen dollar hebben gevraagd, maar wil nu 550 miljoen dollar hebben. Er zouden verkeerde berekeningen zijn gemaakt rond de waarde van de vracht aan boord van het schip, waardoor dat bedrag lager uitvalt. De verzekeraars van de Ever Given zeggen dat dit nog steeds te hoog is. De Japanse eigenaar van de Ever Given zou eerder 150 miljoen dollar compensatie hebben geboden. SCA zegt dat dat niet voldoende is om de kosten voor het mislopen van vaartarieven, schade aan het kanaal en kosten voor mankracht en materiaal bij het bergen van het schip te dekken.

Files

Volgens de advocaat van SCA worden inspanningen gedaan om een schikking te treffen en werd daarom gevraagd om uitstel van de hoorzitting. De advocaat van de eigenaar van de Ever Given gaf aan dat er onderhandelingen plaatsvinden en dat er bij beide partijen flexibiliteit is.

Door de blokkade ontstonden er lange files van schepen aan weerszijden van de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee. Meer dan 350 schepen moesten wachten voor ze daar doorheen konden. Een deel van de schepen onderweg naar het Suezkanaal besloot om te varen om Afrika heen. Normaal gesproken vaart er dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door het kanaal.