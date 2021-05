Weer vulkaan uitgebarsten in natuurpark oosten Congo

Er is weer een vulkaan uitgebarsten in het oosten van Congo, waar 22 mei de Nyiragongo tot een grote uitbarsting kwam. Nog geen 15 kilometer noordelijker is zaterdag een uitbarsting geweest van de Murara, aldus de Congolese autoriteiten. De Murara is feitelijk een ‘kind’ van de grote vulkaan Nyamuragira. De autoriteiten hebben melding gemaakt van een lavastroom die geen gevaar voor mensen vormt en noemen het een uitbarsting met ‘een geringe intensiteit’.

De omgeving is onbewoond en de vulkanen liggen in het Nationale Park Virunga. Het is het oudste en een van de grootste nationale parken van Afrika en beslaat onder meer een gebergte waar actieve vulkanen zijn. De uitbarsting van de Nyiragongo heeft afgelopen week zeker 34 levens geëist, dorpen verwoest en een massale uittocht veroorzaakt uit de stad Goma ten zuiden van de vulkaan.

De plaatselijke autoriteiten spraken in Goma ook van aardbevingen en een ondergrondse stroom van magma na de uitbarsting van 22 mei onder het oostelijke deel van de stad. Maar de toestand is er zaterdag gekalmeerd en er zijn nauwelijks tekenen van uitbarstingen of bevingen meer waargenomen.

De grootste ramp die de autoriteiten vreesden lijkt te zijn afgewend. De ondergrondse stroom magma gaat door het oosten van Goma naar het Kivumeer. De schade kan groot zijn als die stroom voor ze het meer bereikt door de bevingen bovengronds zou komen. Maar het meest gevreesde scenario was dat het magma op de bodem van het meer koolzuurgassen zou vrijmaken die dan met een explosie naar de oppervlakte zouden komen. In de wijde omtrek zou dit tot verstikking van mens en dier leiden. Dit gevaar lijkt nu geweken, al sluiten de autoriteiten nog niks uit.