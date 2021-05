‘Carlyle wil voormalige chemietak AkzoNobel naar beurs brengen \’

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle Group heeft plannen om het Nederlandse bedrijf Nouryon, de voormalige chemietak van AkzoNobel, naar de aandelenbeurs te brengen. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Carlyle nam Nouryon samen met het Singaporese staatsfonds GIC in 2018 voor meer dan 10 miljard euro over van AkzoNobel.

Carlyle zou met interne voorbereidingen zijn begonnen voor de beursgang van Nouryon, die mogelijk in de tweede helft van dit jaar kan gaan plaatsvinden. Daarvoor is volgens de ingewijden adviseur Solebury Capital ingeschakeld. Er zou nog geen definitief besluit zijn genomen over de beursgang.

Eerder deze maand werd nog bekend dat Nouryon in tweeën wordt gesplitst. Daarbij wordt de tak die basischemicaliën voor gebruik in de industrie maakt, afgesplitst in een nieuw bedrijf dat Nobian gaat heten. Beide bedrijven blijven in handen van Carlyle en GIC. De splitsing moet later dit jaar worden afgerond. De zoutwinningstak werd eerder dit jaar verkocht door Nouryon.

Na de splitsing maakt Nouryon chemicaliën die gebruikt worden bij de productie van onder meer verzorgings-, voedings- en schoonmaakmiddelen, verf en bouwmaterialen. Bij dat bedrijf werken dan nog ongeveer 7900 mensen in ruim tachtig landen. De jaaromzet was vorig jaar 3,7 miljard euro. Nobian dat onder meer zout- en chlooractiviteiten omvat, heeft straks ongeveer 1600 werknemers en had in 2020 een omzet van ongeveer 1 miljard euro.