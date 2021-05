VN-topman wil einde aan investeringen in steenkoolcentrales

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties wil een einde aan investeringen in steenkoolcentrales om zo de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Daarvoor moet de financiering van steenkoolcentrales worden stopgezet. Dat zei Guterres via een videoboodschap op een internationaal financieel forum in de Chinese hoofdstad Peking.