Nederland kent koudste lente sinds 2013

Afgelopen lente was met gemiddeld 8,1 graden de koudste lente sinds 2013, dat meldt Weer.nl. Normaal is de gemiddelde temperatuur in de lente 9,9 graden. Vooral de maanden april en mei waren opvallend fris.

In april werden zelfs tien sneeuwdagen geteld. In 1977 waren voor het laatst zoveel sneeuwdagen in Nederland. In De Bilt daalde de temperatuur uiteindelijk zestien keer onder het vriespunt.

De lente kende dit jaar veel gezichten. Zo was er in maart een lentestorm, maar steeg het kwik op 31 maart naar zomerse temperaturen. Wel waren er relatief weinig warme dagen, slechts vijf dagen kwam de temperatuur boven de 20 graden, terwijl dat er gemiddeld zestien zijn per lente.

Verder viel er relatief veel regen, waardoor het neerslagtekort grotendeels is bijgewerkt, aldus Weer.nl.