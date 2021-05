LAKS: al ruim 200.000 klachten over eindexamens

Bij de klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn vrijdag meer dan 30.000 klachten binnengekomen over de eindexamens. Daarmee komt het totale aantal klachten uit boven de 200.000. Dat zei woordvoerster Myriam van de Wiel vrijdagavond. ‘Het zijn ontzettend veel klachten natuurlijk, maar het is fijn dat ze ons weten te vinden, dat er een plek is waar je je ei kwijt kunt.’

Vrijdag stonden voor vwo’ers aardrijkskunde en natuurkunde op het programma, havisten kregen economie voor de kiezen en beeldende vorming was het vak voor vmbo’ers. De meeste klachten kwamen over aardrijkskunde. De voornaamste klacht was dat de leerlingen gebruik moesten maken van katernen waar de kaarten op stonden. Die katernen waren bij vrijwel alle vragen nodig en het waren heel grote onhandige bladen. ‘Ik hoop dat ze volgend jaar een boekje in een kleiner formaat maken, met per 2 pagina’s een kaart’, aldus Van de Wiel. Vorige week donderdag was er onder havisten ook al veel onvrede over de kaartkaternen bij aardrijkskunde.

De toets Nederlands voor havisten, vorige week woensdag, heeft tot nu toe de meeste klachten en meldingen opgeleverd: bijna 16.000.

Voor verreweg de meeste eindexamenkandidaten is het leed geleden, lijkt het. Maandag en dinsdag zijn de laatste dagen van het reguliere eindexamen met alleen nog vakken als bedrijfseconomie, scheikunde, Arabisch, Turks, Russisch en Spaans.