Winkels mogen weer meer en langer klanten ontvangen

Er mogen vanaf eind volgende week weer meer mensen tegelijk in een winkel zijn. De capaciteit gaat naar één persoon per 10 vierkante meter, heeft het kabinet besloten in de nieuwe versoepeling. Die gaat op 5 juni in. Tot die tijd blijft de huidige limiet van één klant per 25 vierkante meter winkeloppervlakte gelden.

Ook kunnen winkels weer hun normale openingstijden aan gaan houden. Koopavonden zijn namelijk weer toegestaan. Tot nu toe moesten winkels, met uitzondering van supermarkten, om 20.00 uur dicht.