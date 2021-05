Rutte: meeste locaties gaan onder voorwaarden open

Het kabinet versoepelt de coronaregels vanaf zaterdag 5 juni. De meeste locaties gaan onder voorwaarden weer open, kondigde demissionair premier Mark Rutte aan. "We nemen opnieuw een gecalculeerd risico. Als de cijfers omhoog schieten ontstaat een nieuwe situatie, maar dat is hoogst onwaarschijnlijk. We verwachten dat de dalende trend doorzet en durven de versnelling aan", aldus de premier. "We gaan van gesloten, tenzij, naar open, tenzij."