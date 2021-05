Loekasjenko tegen Poetin: Westen wil onrust in Belarus

De Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko heeft vrijdag geklaagd dat het Westen voor onrust probeert te zorgen in zijn land. Hij zei dat tijdens een bezoek aan buurland Rusland tegen president Vladimir Poetin. Het regime van Loekasjenko ligt internationaal zwaar onder vuur vanwege de gedwongen landing van een Ryanair-vliegtuig in Minsk, waar de autoriteiten een dissident aan boord arresteerden. Tijdens het topoverleg in Sotsji zou meer duidelijk kunnen worden over de steun die hij van Poetin kan verwachten.

Het kantoor van Loekasjenko had voorafgaand aan het gesprek aangekondigd dat de leiders ‘aantekeningen zullen vergelijken over de meest dringende zaken’. Het gaat onder meer om de ophef die ontstond over de vliegtuigrel van afgelopen week. Poetin schamperde volgens Russische media dat dergelijke verontwaardiging uitbleef toen het vliegtuig van de Boliviaanse president in 2013 moest landen in Oostenrijk. Dat had naar verluidt te maken met het vermoeden dat klokkenluider Edward Snowden mogelijk aan boord was.

Loekasjenko verweet het Westen voor vergelijkbare onrust te willen zorgen als afgelopen augustus. Toen leidde zijn omstreden verkiezingsoverwinning tot massale protesten. Veiligheidstroepen traden daar hard tegen op en de 66-jarige Loekasjenko kon vasthouden aan de macht. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja wordt door haar aanhangers gezien als de echte verkiezingswinnaar. Zij bracht vrijdag een bezoek aan premier Mark Rutte, die beloofde dat Nederland en de EU alles op alles zullen zetten om de leiders van Belarus te treffen waar het ‘het meeste pijn’ doet: ‘in hun status, hun positie, hun portemonnee’.