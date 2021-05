Hoop op economisch herstel zorgt voor stijgende beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst gesloten. Beleggers waren positief gestemd over het economische herstel na de coronacrisis. Ook cijfers over de Amerikaanse consumentenbestedingen zorgden voor optimisme en verdrongen zorgen over een snel stijgende inflatie naar de achtergrond. Verder wordt vooral uitgekeken naar de begrotingsplannen van de Amerikaanse president Joe Biden. Die zouden mogelijk het wereldwijde herstel kunnen versnellen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,7 procent hoger op 713,28 punten. De MidKap klom een fractie tot 1064,94 punten. De graadmeters in Frankfurt en Londen stegen tot 0,7 procent. De beurs in Parijs won 0,8 procent, ondanks berichten dat de Franse economie in het eerste kwartaal toch is gekrompen. Eerder werd nog een groei gemeld voor de op één na grootste economie van de eurozone.

Techbedrijven behoorden tot de grootste stijgers in de AEX-index, zoals techinvesteerder Prosus (plus 2,1 procent) en chipbedrijf Besi (plus 2 procent). Financiële fondsen als verzekeraars NN, ASR en Aegon stegen tot 0,8 procent nadat de Bank of England aanwijzingen had gegeven voor een sneller dan verwachte renteverhoging in het Verenigd Koninkrijk. Supermarktconcern Ahold Delhaize stond onderaan met een min van 0,7 procent.

Air France-KLM

Bij de middelgrote bedrijven ging luchtvaartconcern Air France-KLM (plus 2,6 procent) aan kop vanwege hoop op meer reismogelijkheden binnen Europa nu het aantal coronagevallen afneemt en de vaccinatiecampagnes in veel landen op tempo zijn. Ook Basic-Fit steeg, met 2,1 procent, door de hoop op verdere versoepelingen. De uitbater van sportscholen is nog altijd in veel landen dicht of slechts beperkt geopend.

Neways dikte 5,5 procent aan. Industrieconcern VDL is nog steeds van plan de Brabantse fabrikant van elektronische componenten in te lijven. Vorige week brak het bestuur van Neways de overnamegesprekken af omdat het overnamebod van 13 euro per aandeel te laag zou zijn.

Airbus

ICT Group klom 0,4 procent. Het consortium onder leiding van investeerder NPM Capital heeft het overnamebod op de IT-dienstverlener officieel gelanceerd. De partijen bereikten eerder al overeenstemming over het bod van 14,10 euro per aandeel in contanten, exclusief dividend.

Airbus werd opnieuw 1,3 procent hoger gezet in Parijs. De vliegtuigbouwer steeg donderdag al meer dan 9 procent nadat hij zijn productieplannen naar boven had bijgesteld.

De euro was 1,2193 dollar waard, tegen 1,2188 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 67,00 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 69,75 dollar per vat.