Aanklagers eisen celstraf tegen burgemeester Istanbul

Imamoglu won in 2019 de burgemeestersverkiezingen in de grootste stad van Turkije. Dat leidde tot getrouwtrek met de AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan, die klaagde over onregelmatigheden. De kiesraad besloot vervolgens dat de verkiezingen overgedaan moesten worden. Imamoglu, die lid is van oppositiepartij CHP, won daarna opnieuw. Dat was een klap voor Erdogan, die vroeger zelf burgemeester was van de stad.

Het gesteggel over verkiezingsfraude heeft voor de burgemeester nu alsnog juridische gevolgen. Hij had destijds felle kritiek geuit op het besluit van de kiesraad. De politicus noemde het overdoen van de verkiezingen volgens lokale media slecht voor het internationale aanzien van Turkije. Ook zou hij verantwoordelijke functionarissen voor dwazen hebben uitgemaakt.

Erdogan

Aanklagers sturen nu aan op een gevangenisstraf van 1 tot 4 jaar voor Imamoglu. Hij zou dan tijdelijk van het politieke toneel kunnen verdwijnen. De burgemeester wordt gezien als een mogelijke kandidaat om het namens de oppositie op te nemen tegen Erdogan bij de presidentsverkiezingen van 2023.

De huidige president was in de jaren negentig burgemeester van de miljoenenstad en meldde zich daar vrijdag opnieuw. Hij opende de eerste moskee aan het grote Taksimplein. Daar kwamen direct duizenden mensen op af. Zij moesten in veel gevallen buiten bidden omdat het gebedshuis snel vol zat.

Erdogan sprak als burgemeester schande over het feit dat er geen moskee te vinden was aan het plein. De autoriteiten deelden vrijdag via Twitter een video uit 1994. Daarop is te zien hoe burgemeester Erdogan wijst naar de plek waar hij een gebedshuis wilde bouwen. Het gaat om de plek waar de nieuwe Taksimmoskee nu staat.