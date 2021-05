Oud-staatssecretaris Snel gaat in olie- en gasbranche aan de slag

Voormalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel wordt voorzitter van Nogepa, de branchevereniging voor de olie- en gasindustrie in Nederland. Het is de eerste keer dat de vereniging een voorzitter krijgt die niet uit de sector afkomstig is.

Snel moet de belangen van de branche in de energietransitie bewaken. De olie- en gassector ziet daarbij voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd bijvoorbeeld door de bestaande infrastructuur in te zetten voor het vervoer van waterstof en voor het opslaan van CO2 in lege gasvelden. Daarnaast zegt Snel dat tijdens de overgang naar schone brandstoffen aardgas heel belangrijk blijft.

Hij was van 2017 tot eind 2019 namens D66 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte III. Per 1 september vorig jaar werd hij bestuurder van pensioenfonds ABP.