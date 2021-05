EMA: coronavaccin Pfizer/BioNTech geschikt voor kinderen vanaf 12

Voor het eerst is een coronavaccin in de Europese Unie goedgekeurd voor het inenten van jongeren van 12 jaar en ouder. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelt dat het vaccin van Pfizer/BioNTech veilig aan hen kan worden toegediend. Of dat in Nederland ook gaat gebeuren, heeft het kabinet nog niet besloten. De Gezondheidsraad werkt aan advies daarover.