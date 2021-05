ING: piek in pinbetalingen op terras bleef uit na versoepelingen

Cafés en restauranthouders met een terras mochten vanaf vorige week woensdag van 06.00 uur tot 20.00 uur gasten ontvangen in hun buitenruimtes. Daarvoor kon dit slechts van 12.00 tot 18.00 uur. Maar waar de openingstijden ruimer werden, nam de omzet uit pinbetalingen niet toe voor horecaondernemers. Mogelijk speelde daarbij het kwakkelende lenteweer een rol. Ook was het voorgaande Hemelvaartweekend relatief goed qua pinomzet, constateren onderzoekers van de bank.

In andere branches gingen de pinbetalingen wel duidelijk omhoog. Bij pretparken en dierentuinen, die voor stap 2 van de versoepelingen nagenoeg gesloten waren, lag de pinomzet 16 keer hoger dan een week eerder. In de culturele sector, waar bijvoorbeeld musea onder vallen, was het totaal aan pinopbrengsten de helft hoger. Er waren ook branches in de dienstensector waar de omzet daalde, zoals bij vakantieparken en campings.

De horeca en pretparken zijn overigens nog ver verwijderd van hun omzet in tijden voor corona. Cafés en restaurants moeten het met 41 procent minder aan pinbetalingen stellen. Bij pretparken is de pinomzet bijna de helft lager dan normaal, aldus ING.