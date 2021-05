Wintersportseizoen Oostenrijk totaal geflopt

Het wintersportseizoen in Oostenrijk is volledig geflopt door de beperkende reismaatregelen vanwege het coronavirus. Het aantal overnachtingen in de winter van 2020-2021 daalde met ruim 90 procent en de inkomsten met ruim 92 procent, volgens voorlopige resultaten van Statistics Oostenrijk.

De meeste toeristenaccommodaties moesten het afgelopen winterseizoen sluiten door de hoge besmettingsaantallen. In het winterseizoen 2020-2021 registreerden Oostenrijkse accommodaties slechts 5,6 miljoen overnachtingen ten opzichte van ruim 70 miljoen overnachtingen in het laatste jaar vóór corona, 2018-2019.

Volgens Statistics Oostenrijk geldt ook voor Duitsland en Italië dat de toeristische industrie volledig plat heeft gelegen. In Duitsland gaat het om 98 procent minder overnachtingen door buitenlandse gasten en in Italië gaat het om een verlies van ruim 91 procent.

Het aantal boekingen stijgt inmiddels weer, met een miljoen geregistreerde overnachtingen in april. Dat is vier keer zoveel als dezelfde maand vorig jaar. Deze golf aan boekingen is onder meer te danken aan zakenreizen en door de heropening van gezondheidsresorts. Het verschil komt ook doordat vorig voorjaar de coronamaatregelen strenger waren dan nu. In vergelijking met twee jaar geleden is de daling van het aantal overnachtingen in april nog steeds fors.

Sinds 19 mei mogen hotels in Oostenrijk weer toeristen ontvangen die negatief getest zijn op corona, hersteld zijn van het virus of een bewijs hebben van vaccinatie.