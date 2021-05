De Jonge: je bent een eikel als je voordringt voor vaccinatie

De Volkskrant bericht vrijdag dat jongeren met een trucje kunnen voordringen in de vaccinatierij. Door te zeggen dat ze een medische indicatie hebben, konden ze een afspraak maken. De GGD zou daar slechts sporadisch op controleren.

Volgens De Jonge is er bewust voor gekozen niet ‘een enorme bureaucratie op te tuigen’ voor het maken van een afspraak. Dat zou alleen maar tot vertragingen leiden. ‘Er zitten wel degelijk checks in, maar het is geen onneembaar fort’, aldus de minister. ‘Vals spelen kan, als je je best doet. Maar je bent wel een eikel.’