Europese Commissie ziet economisch vertrouwen verder toenemen

Het economisch vertrouwen in de eurozone is in mei verder toegenomen. Dat melden onderzoekers van de Europese Commissie op basis van hun eigen graadmeter. Die verbetering komt vooral door toegenomen optimisme bij bedrijven in de dienstensector, waar bijvoorbeeld de horeca en winkeliers bij horen. Zij hadden het langst last van gedwongen sluitingen wegens lockdowns, maar zien met de toegenomen vaccinatiegraad en versoepelingen betere tijden tegemoet.