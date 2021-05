E-bikebedrijf GreenMo mikt met overname op bezorging boodschappen

De grootste verhuurder van e-bikes in Nederland, GreenMo, heeft het 126 jaar oude onderhoudsbedrijf Helmstadt overgenomen. Deze onderneming is gespecialiseerd in het leveren en onderhouden van elektrische voertuigen voor onder meer Defensie en de gemeente Amsterdam. GreenMo, bekend van elektrische fietsen voor Thuisbezorgd-koeriers, hoopt met de inlijving in te spelen op de groei van de bezorging van boodschappen.

Het in 2013 opgerichte GreenMo is al langer actief op de overnamemarkt. Vorig jaar kocht het bedrijf uit Waardenburg een meerderheidsbelang in de branchegenoot E-bike to go, die ook erg populair is onder maaltijdbezorgers. Door die overname werd Greenmo in één klap de grootste aanbieder van abonnementen op elektrische fietsen.

Hoeveel geld er met de overname van Helmstadt is gemoeid, wilden de bedrijven niet bekendmaken. De topman van Helmstadt krijgt ook een positie binnen het bestuur van GreenMo.

Met Helmstadt mikt GreenMo op de groeimarkt van online boodschappen. Het Amsterdamse bedrijf levert namelijk de relatief lichte soort bezorgwagens waar ook onlinesupers Picnic en Crisp mee rondrijden. Albert Heijn kondigde onlangs aan vanaf 2025 alleen nog maar met uitstootvrije vervoersmiddelen boodschappen te bezorgen in binnensteden. Helmstadt onderhoudt in totaal 2500 voertuigen.

GreenMo is naar eigen zeggen marktleider in de verhuur van elektrische voertuigen, onder meer aan Domino’s Pizza en de politie. Het bedrijf heeft in totaal 30.000 voertuigen in onderhoud en is actief in Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Oostenrijk. Naast elektrische fietsen gaat het bijvoorbeeld ook om scooters en bestelwagens. Klanten gebruiken die vooral voor bezorging op korte afstand.