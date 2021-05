Verenigd Koninkrijk weert ruim 3000 EU-burgers bij grens

Het Verenigd Koninkrijk heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 3294 burgers uit de Europese Unie bij de grens tegengehouden, meldt The Guardian. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 493, terwijl er toen veel meer mensen naar het Verenigd Koninkrijk gingen dan dit jaar vanwege de nu geldende coronamaatregelen.

Mensen uit de EU mogen het Verenigd Koninkrijk bezoeken zonder visum, maar kunnen worden tegengehouden bij de grenscontrole. De mensen die zijn tegengehouden, werden ervan verdacht dat ze het land in wilden om te gaan werken zonder de benodigde papieren. De autoriteiten zeiden eerder al dat er vaak een te streng beleid wordt gevoerd aan de grens. Veel mensen die een sollicitatiegesprek hadden, werden ook geweigerd, terwijl dat niet de bedoeling is.

In het Verenigd Koninkrijk zijn zorgen geuit over het strenge beleid, nu de verwachting is dat er steeds meer mensen vanuit de EU arriveren door het versoepelen van de maatregelen tegen het coronavirus. Mogelijk worden de komende maanden nog veel meer EU-burgers geweigerd of zelfs kort vastgezet.