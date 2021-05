Hotelsite Booking wil miljoenenbonussen voor top na rampjaar 2020

Booking Holding, bekend van hotelboekingssite Booking.com, wil zijn topbestuurders bonussen over coronajaar 2020 geven van bij elkaar omgerekend zo’n 28 miljoen euro, voornamelijk in aandelen. Dat staat in recent gepubliceerde documenten vooruitlopend op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf, waar NRC als eerste over publiceerde. Volgens de krant zouden ook bonussen voor regulier personeel goeddeels in stand zijn gebleven.

Het bedrijf zag door de crisis het aantal boekingen drastisch dalen en was genoodzaakt miljarden te lenen. Daarmee staan de prestatiebonussen haaks op de prestaties van de onderneming. Om door de crisis te komen hield Booking ook de hand op bij overheden. Nederland was daarbij goed voor dik 64 miljoen euro aan steun. Verder sneed het bedrijf stevig in zijn personeelsbestand, waarbij duizenden banen verdwenen.

Volgens Booking is het noodzakelijk om talent en sterk leiderschap te behouden om het bedrijf uit de crisis te loodsen. ‘Ondanks het feit dat we uiterst moeilijke beslissingen moesten nemen, hebben we gedaan wat we konden om ervoor te zorgen dat onze collega’s die vertrokken en degenen die bleven om het bedrijf te steunen tijdens het herstel, te compenseren voor zover we dat konden’, aldus Booking in een verklaring.

Ook zegt het bedrijf dat het ‘een geweldige plek’ moet blijven om te werken. Booking wijst er verder op dat topbestuurders van andere reisbedrijven of bedrijven van vergelijkbare omvang meer verdienen.

Bestuurders van Booking leverden wel een deel van hun vaste salaris in. Topman Glenn Fogel ontving helemaal geen loon en zijn collega-bestuurders stonden een vijfde van hun loon af. Volgens de commissarissen van Booking.com zou het echter niet wenselijk zijn als de prestatieprikkels zouden wegvallen na het rampjaar 2020, waarin veel doelen niet werden gehaald. Om die reden zouden de criteria voor het uitkeren van de bonus zijn aangepast.