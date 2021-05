Industrieconcern VDL geeft strijd om Neways niet op

Industrieconcern VDL is nog steeds van plan de Brabantse fabrikant van elektronische componenten Neways in te lijven, ondanks het verzet van het bestuur van dat bedrijf. VDL biedt 13 euro per aandeel, waarmee de overnameprooi op zo’n 158 miljoen euro wordt gewaardeerd. Een ruime meerderheid van de aandeelhouders van Neways zou zich achter het bod van VDL hebben geschaard.

Vorige week brak Neways, dat een beursnotering heeft in Amsterdam, de gesprekken over de overname af. Volgens het bestuur houdt VDL in zijn bod er te weinig rekening mee dat het bedrijf in de nabije toekomst weer veel meer waard kan worden dan nu.

Neways, dat een groot deel van zijn componenten aan de auto-industrie slijt, werd door de coronacrisis fiks minder waard. Maar nu de vooruitzichten voor autofabrikanten weer beter worden, zou dat snel kunnen veranderen. Financieel topman Paul de Koning van Neways zei onlangs dat een akkoord met het bod van VDL niet in het belang van de aandeelhouders zou zijn.

VDL wijst op zijn beurt op de premie die aandeelhouders ontvangen. Het bod ligt ruim 19 procent boven de slotkoers van Neways op de laatste dag voordat de overnamegesprekken bekend werden. Inmiddels zou bijna 69 procent van de aandeelhouders achter het overnamevoorstel van VDL staan. Met het openbare bod wil VDL de resterende groep aandeelhouders de kans bieden op het bod in te gaan.