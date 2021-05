Nikkei fors hoger, JD Logistics stijgt bij debuut in Hongkong

De aandelenbeurs in Tokio ging vrijdag flink vooruit. Beleggers schoven de zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in Japan en een mogelijke verlenging van de noodtoestand in delen van het land aan de kant. De begrotingsplannen van 6 biljoen dollar van de Amerikaanse president Joe Biden wakkerden daarbij de hoop aan dat de Verenigde Staten de rest van de wereld uit de coronacrisis zullen loodsen.

In Hongkong beleefde JD Logistics een succesvol beursdebuut met een koersstijging van bijna 6 procent. De logistieke tak van het Chinese e-commercebedrijf JD.com haalde 3,2 miljard dollar op met de beursgang en heeft een marktwaarde van zo’n 36 miljard dollar. Het was de op een na grootste beursgang in Hongkong dit jaar. JD.com, een belangrijke concurrent van het Chinese webwinkelconcern Alibaba, daalde 0,1 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus.

De Japanse techinvesteerder SoftBank, die een groot belang heeft in JD Logistics, dikte ruim 3 procent aan. De Nikkei in Tokio ging met een winst van 2,1 procent het weekeinde in op 29.149,41 punten. De Japanse staalbedrijven en machinefabrikanten behoorden tot de sterkste stijgers door speculatie dat de omvangrijke bestedingsplannen van de Amerikanen het herstel van de wereldeconomie zullen versnellen. De Japanse premier Yoshihide Suga voert vrijdag overleg over een verlenging van de noodtoestand in enkele regio’s, waaronder in de hoofdstad Tokio. Daar worden over minder dan twee maanden de Olympische Spelen gehouden.