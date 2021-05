Justitie VS onderzoekt inmenging Oekraïners in verkiezingen 2020

Federale openbaar aanklagers in de Verenigde Staten onderzoeken of Oekraïners zich schuldig hebben gemaakt aan inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november vorig jaar, meldt The New York Times. Bekend is dat Rudy Giuliani, destijds de persoonlijke advocaat van toenmalig president Donald Trump, voor de verkiezingen naar Oekraïne was gegaan naar compromitterend materiaal om te gebruiken tegen Joe Biden en diens zoon Hunter.

De Amerikaanse justitie onderzoekt onder meer of enkele huidige en voormalige Oekraïense regeringsfunctionarissen zich op illegale wijze hebben ingemengd in de Amerikaanse verkiezingen. Dat zou onder meer gebeurd zijn door via Giuliani misleidende beweringen over vader en zoon Biden te verspreiden, meldt The New York Times op basis van ingewijden.

Het strafrechtelijk onderzoek begon al in de laatste maanden van het presidentschap van Trump, die op 20 januari het Witte Huis verliet. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de federale aanklager in Brooklyn en staat los van het strafrechtelijk onderzoek naar Giuliani’s activiteiten in Oekraïne voor de verkiezingen.

In aanloop naar de verkiezingen probeerden de Republikeinen Joe Biden zwart te maken door verdachtmakingen over diens zoon Hunter Biden. Hunter, Joe Bidens enige overlevende kind met zijn eerste vrouw, geldt mede vanwege zijn alcohol- en drugsverslaving in het verleden als enfant terrible en werkte enige tijd voor het Oekraïense energiebedrijf Burisma. In Oekraïne zou hij destijds corrupt hebben gehandeld en bovendien zijn vader hebben gebruikt om dingen gedaan te krijgen, beweren tegenstanders van president Biden.