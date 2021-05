IJs en snoep in tien jaar tijd goedkoper geworden

Gezondere producten werden de afgelopen tien jaar gemiddeld ruim 21 procent duurder. De prijs van eieren steeg het meest, onder meer door de gevolgen van de fipronilcrisis, waarbij eieren besmet raakten. Daarnaast werd melk duurder, onder andere door gestegen prijzen bij boeren. Ook producten gemaakt van vis stegen in prijs.

De prijsstijging bij verse groenten was het afgelopen decennium met 6 procent veel minder sterk dan die van fruit. Vers en gekoeld fruit steeg in die periode ruim een kwart in prijs. Die prijsschommelingen zijn volgens het CBS mede afhankelijk van het weer, dat invloed heeft op de oogst. Bij de dranken stegen de prijzen van gezondere varianten zoals mineraal- of bronwater sterker dan bij ongezondere zoals frisdranken. Dat komt door de verhoging van de verbruiksbelasting in 2016, stelt het CBS.

Voor ongezonde producten was de stijging met 15 procent minder groot. De prijs van boter steeg de afgelopen tien jaar met 66 procent het hardst. Ook gerookt, gedroogd of gezouten vlees, waaronder vleeswaren, werden duurder. Niet alle voedingsmiddelen werden de afgelopen tien jaar duurder. IJs en snoep werden vorig jaar ten opzichte van 2010 juist goedkoper.

De laatste twee jaar stegen de prijzen van ongezonder eten op jaarbasis iets meer dan gezondere producten. In 2020 waren voedingsmiddelen gemiddeld genomen 2 procent duurder dan het jaar ervoor. De prijsstijgingen zijn volgens het CBS deels te wijten aan het verhogen van de btw op alle voedingsmiddelen. Die ging in 2019 omhoog van 6 naar 9 procent.

Het CBS berekende ook hoeveel geld consumenten uitgaven aan voeding en dranken voor thuis. Dat was in 2019 bijna 13 procent van de bestedingen, gemiddeld 7,18 euro per dag. Volgens budgetteringsorganisatie Nibud kan een gemiddelde volwassene voor 6,27 euro per dag gezond eten.