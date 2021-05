Rechtszaak Bouterse vertraagd door coronabesmettingen Suriname

Op de nu geschrapte zitting zouden het Openbaar Ministerie en de advocaat van Bouterse aan het woord komen. Wanneer de zaak weer op de rol komt is nog niet bekend.

Bouterse staat terecht voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Hij werd in november 2019 veroordeeld tot twintig jaar cel. Omdat hij tijdens dat proces nooit aanwezig is geweest, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij verzet aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen. Bij de laatste zitting beriep Bouterse zich op zijn zwijgrecht en deed ook afstand van het recht om getuigen op te roepen.

Het aantal coronabesmettingen in Suriname stijgt nog iedere dag, woensdag kwamen er 225 nieuwe gevallen bij. Ook het aantal doden als gevolg van het virus is fors gestegen. Het aantal doden in de maand mei staat op 64, op een totaal van 268 sinds het begin van de epidemie, blijkt uit de officiële cijfers.