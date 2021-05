Tekort tot 200 miljoen dreigt op exploitatie IT bij Defensie

De komende jaren dreigt het financiële tekort op de IT-exploitatie bij Defensie op te lopen tot 200 miljoen euro per jaar in 2025. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Barbara Visser aan de Kamer. Dat komt volgens haar omdat Defensie steeds digitaler wordt, maar ook omdat de prijzen in de markt stijgen.

De afgelopen jaren groeide het gat in de exploitatie van zo’n 20 miljoen in 2015 naar circa 65 miljoen euro in 2019. In het verleden zijn deze tekorten met noodgrepen weggewerkt, ‘een structurele oplossing is echter nodig’, aldus de bewindsvrouw die vier onderzoeken heeft laten doen naar de IT bij haar ministerie.

Defensie heeft grote ambities op digitaal terrein. In 2035 moet de krijgsmacht getransformeerd zijn naar een technologisch hoogwaardige organisatie. Dat is nodig omdat de strijd steeds vaker digitaal zal worden gevoerd. Daar pompt het ministerie veel geld in, maar de ambities en de financiën die daarvoor beschikbaar zijn liggen ver uiteen.

Grote gebreken

Omdat de ontwikkelingen in de digitale sector razendsnel gaan, kan Defensie tot niet verder dan 2025 de investeringen goed inschatten. Tot die periode is hiervoor 1,9 miljard euro beschikbaar, maar om aan de ambities van Defensie te voldoen is 6,8 miljard euro nodig. De ambitie wordt verder beperkt door een toenemend tekort aan IT-personeel.

Een paar jaar geleden meldde Defensie grote gebreken in het sterk verouderde IT-systeem waardoor onder meer datacenters uitvielen. Inmiddels is met de bouw van nieuwe datacenters begonnen en wordt een deel van het IT-netwerk voor het versturen van geheime informatie vernieuwd. Ook moet het ministerie een eigen mobiel netwerk krijgen.