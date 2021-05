Minister wil nog eens kijken naar hervormingen bij de brandweer

Minister Ferd Grapperhaus wil toch nog eens kijken of hij de brandweervrijwilligers, bij wie grote zorgen leven over geplande hervormingen van de brandweer, tegemoet kan komen. In een debat donderdag in de Tweede Kamer drongen alle aanwezige partijen daarop aan.

De Europese richtlijn die Nederland tot de hervormingen zou verplichten is bedoeld om uitbuiting te voorkomen, en ervoor te zorgen dat mensen gelijk worden beloond voor gelijke arbeid. Maar veel brandweervrijwilligers doen hetzelfde werk als hun collega’s in loondienst. De eerste stap in de geplande hervormingen is het verplicht overnachten op de kazerne of de opkomstplicht voor vrijwilligers te schrappen.

Later zouden vrijwilligers ook minder taken mogen uitvoeren, en niet meer dan één specialisme mogen hebben. Dat kan er volgens de kritische Kamerleden toe leiden dat vrijwilligers bij een noodsituatie moeten wachten op beroepscollega’s, terwijl ze zelf kunnen ingrijpen.

Vrijwilligers

Nieuwsuur meldde deze week, op basis van documenten van het Veiligheidsberaad, dat 15 procent van de vrijwilligers wil stoppen als de hervormingen doorgaan. Dat zou forse gevolgen hebben voor de brandweer, die in Nederland voor 80 procent uit vrijwilligers bestaat. ‘Vrijwilligers willen geen tweederangsbrandweer zijn’, zei hun voorzitter tegen Nieuwsuur.

Veel partijen stellen dat er op de Europese richtlijn een uitzondering zou kunnen worden gemaakt voor de Nederlandse brandweer. Grapperhaus ging daar niet in mee, maar wil wel een tweetal deskundigen nog eens naar de kwestie laten kijken. Hij sprak wel, net als de Kamerleden, zijn waardering uit voor het Nederlandse systeem en de vele vrijwilligers die erin actief zijn.

Voorbereidingen

Naast een verse blik op de kwestie door twee juridische experts wil Grapperhaus ook de situatie in Europees verband nog eens aankaarten. Wel wil hij verdergaan met de voorbereidingen voor de eerste stap van de hervorming. Dat duurt zeker nog tot het einde van het jaar. Als blijkt dat de hervormingen toch moeten worden doorgevoerd, wil hij daar wel het voorwerk voor hebben gedaan.

Niks doen kan leiden tot juridische claims, met flinke financiële gevolgen, waarschuwt de minister.