Inretail: boosheid over uitblijven brede steun landelijke ketens

Winkeliersvereniging INretail is boos over het uitblijven van ‘echte’ steun voor grote landelijke winkelketens gedurende de hele periode dat zij door corona zijn getroffen. ‘Ondanks een oproep van de Tweede Kamer komt er na bijna vijf maanden lockdown geen passende vergoeding en blijven filiaalbedrijven onevenredig hard getroffen’, aldus INretail.

‘De impact van alle coronamaatregelen over de volle breedte van de retail wordt door het demissionaire kabinet onvoldoende beseft’, stelt INretail. ‘Sinds maart vorig jaar liepen deze bedrijven in de retail vele honderden miljoenen euro’s aan omzet mis. Toch laat de overheid hen ondanks vele gesprekken en onderbouwde argumenten nog steeds bungelen.’

De huidige, scheve situatie moet worden rechtgezet, zegt de organisatie. INretail stuurt aan op scherpe vragen in het Kamerdebat volgende week als de voorstellen van het kabinet worden besproken. ‘De extra criteria voor grote ondernemingen die een tegemoetkoming vaste lasten (TVL) willen aanvragen, moeten eraf want anders komen ze zelfs niet eens in aanmerking voor deze regeling.’

Dat het kabinet het bedrijfsleven in algemene zin in het derde kwartaal wil blijven steunen, is belangrijk. Er blijven immers beperkingen gelden, zegt INretail. Het is ook goed dat opgebouwde belastingschulden over een langere periode terugbetaald kunnen worden. De aankondiging van de overheid om in gesprek te willen gaan over een regeling voor schuldafbetaling bij private partijen vindt INretail onder meer ook positief.