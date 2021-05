Knops klaagt NRC en De Limburger aan om berichten grondaankoop

Zijn advocate zegt dat hier voor en na de berichtgeving op gewezen is, maar volgens haar worden de "onjuiste beschuldigingen herhaald en herhaald". De demissionair staatssecretaris zou zich ervan bewust zijn dat het aanklagen van een medium door een bewindspersoon "niet niks is". NRC schrijft donderdag dat Knops via een bodemprocedure "verbod op herhaling" wil afdwingen bij de rechter, evenals rectificatie en een schadevergoeding.

De kranten berichtten in mei vorig jaar dat Knops, toen hij nog CDA-Kamerlid was, bij een grondaankoop in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas meer grond kreeg dan waar hij voor betaalde. Hij werd volgens de kranten bevoordeeld ten opzichte van andere kopers door een onderneming van de provincie. Ook mocht hij op de grond een groter huis bouwen dan een ambtelijk advies voorschreef. Knops was eerder zelf wethouder in de gemeente. Hij heeft zelf de berichtgeving weersproken.