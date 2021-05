Vakbond CNV: steun voor bedrijven stopt te vroeg

Het kabinet bouwt de steun voor bedrijven te vroeg af, zegt vakbond CNV. Het steunpakket moet tot eind 2021 doorlopen in plaats van tot het einde van het derde kwartaal. Hiervoor pleit CNV in een reactie op het nieuws dat het kabinet de steunmaatregelen verlengt.

‘Het is natuurlijk goed nieuws dat het kabinet de steunmaatregelen verlengt. Maar eind september stoppen is te snel. We overzien de mokerslag nog niet die de laatste lockdown teweeg heeft gebracht. Bedrijven die zwaar zijn getroffen door corona staan dan nog niet op eigen benen. Met name in de horeca, retail en de evenementensector is de nood momenteel hoog. De steun moet daarom doorlopen tot eind 2021. Te snel stoppen leidt tot tienduizenden extra werklozen’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.