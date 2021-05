Ook Albert Heijn lanceert EK-campagne

In navolging van andere supermarktketens heeft ook Albert Heijn de eigen EK-campagne donderdag gelanceerd. Onder de naam ‘Alles voor Oranje!’ kunnen klanten sparen voor tattoos en stickers met verschillende EK-emoticons om zichzelf en het huis te versieren. Daarnaast is op tv een commercial te zien met een aantal selectiespelers.

De echte fans kunnen tattoos met de namen van spelers uit het Nederlands elftal sparen en opplakken. Als klanten stickers of tattoos over hebben, kunnen ze het terugbrengen en dan verspreidt de supermarkt het bijvoorbeeld onder lokale voetbalverenigingen of de Voedselbank.

Andere supermarkten lanceerden al eerder hun campagne voor het Europees kampioenschap voetbal dat op 11 juni van start gaat. Bij Plus kunnen klanten sparen voor een Lego-achtig voetbalstadion, bij Jumbo voor een Snollebollekes-juichcape en bij de Lidl voor een ‘Fluoranje’-outfit, gepromoot door onder anderen oud-voetballer Rafael van der Vaart. Aldi zette de eigen medewerkers in bij een reclamespot voor het ‘Oranjelegioen’.