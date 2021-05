‘Onverantwoordelijk om fitnesscentra niet volledig te heropenen’

Het is een onverantwoordelijke beslissing om fitnesscentra niet volledig te laten heropenen. Dat zei de advocaat van de Stichting Fitness Is Medicijn tijdens een kort geding tegen de Nederlandse staat. Op de basiscoronaregels na zoals voldoende afstand houden, eist de stichting dat er geen verdere voorwaarden gelden voor de sportscholen. Volgens de stichting is sporten een primaire levensbehoefte die belangrijk is om een betere weerstand op te bouwen in coronatijd.