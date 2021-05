Laagste aantal uitkeringsaanvragen in VS sinds begin coronacrisis

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is gedaald tot het laagste niveau sinds het coronavirus in het land toesloeg. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid daalden de aanvragen met 38.000 tot een totaal van 406.000 in één week.

Economen hadden ook op een daling gerekend, maar de afname was nog sterker dan in doorsnee verwacht. Het cijfer wijst er opnieuw op dat de arbeidsmarkt van ‘s werelds grootste economie herstellende is na de zware klappen in het voorjaar van 2020. In april vorig jaar werden uitkeringsaanvragen van boven de 6 miljoen per week gemeld. Ook in de daaropvolgende maanden werden telkens aantallen gemeld die voor de pandemie nooit waren voorgekomen.

De Amerikaanse overheid kwam ook met een tweede raming voor de economische groei in het eerste kwartaal. Die wees, net zoals in april, op een stijging van het bruto binnenlands product van 6,4 procent. Het gaat daarbij om een zogeheten geannualiseerde berekening. Daarbij wordt de kwartaalprestatie denkbeeldig doorgetrokken over een heel jaar.