‘Bank weigerde ten onrechte informatie aan Tuchtrecht Banken’

Een Nederlandse bank heeft geweigerd informatie te verstrekken aan Tuchtrecht Banken, de instantie die overtredingen in de bankensector onderzoekt en bestraft. Volgens de bank was uit eigen onderzoek gebleken dat het tuchtrecht niet was overtreden en was er dus geen reden om informatie te geven. Tuchtrecht Banken benadrukt dat die afweging niet door banken zelf gemaakt kan worden en dat zij daarmee de zelfregulering ondermijnen.