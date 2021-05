Arrestatiebevel Turkse crimineel die regering in crisis stort

Het Turkse Openbaar Ministerie heeft volgens plaatselijke media een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een crimineel, die Turkse prominenten inclusief president Erdogan met allerlei beschuldigingen in grote problemen brengt. De flamboyante Turkse crimineel Sedat Peker heeft vanuit een hotelkamer in Dubai met behulp van sociale media de afgelopen weken kopstukken van corruptie en drugscriminaliteit beschuldigd. Hij wordt massaal gevolgd op internet. Pekers videoboodschappen kunnen rekenen op vijftig miljoen kijkers.

Erdogan kan door het schandaal dat Peker veroorzaakt in het parlement niet meer rekenen op de volledige steun van alle parlementariërs van de partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK). Hij is door het ‘schandalenorakel’ feitelijk zijn meerderheid in het parlement kwijtgeraakt. Ook trouwe aanhangers vragen zich af wat er niet aan de haak is in het land dat al bijna twintig jaar lang door Erdogan en zijn partij wordt gedomineerd.