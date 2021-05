‘Biden wil federale begroting voor VS van 6 biljoen dollar’

De Amerikaanse president Joe Biden zal een begrotingsvoorstel doen van 6 biljoen dollar. Dat meldt The New York Times op basis van documenten die de krant heeft ingezien. Het zou om de hoogste federale uitgaven gaan sinds de Tweede Wereldoorlog.

Biden zal vrijdag zijn begrotingsplannen voor het fiscale jaar 2022, dat in oktober begint, bekendmaken. Eerder ontvouwde hij al grote ambities voor investeringen in infrastructuur, ter waarde van 2 biljoen dollar, en een sterker sociaal vangnet, waar 1,8 biljoen dollar mee is gemoeid. Het gaat naast wegen en bruggen ook om uitgaven aan bijvoorbeeld kinderopvang en onderwijs.

Volgens The New York Times lopen de totale federale uitgaven op tot 8,2 biljoen dollar in 2031. De uitgaven wil het Witte Huis onder andere bekostigen met hogere belastingen voor de rijkste Amerikanen en grote bedrijven. De regering-Biden voorziet volgens de krant dat die hogere opbrengsten voor de schatkist pas in de jaren dertig van deze eeuw zorgen voor een aanzienlijk kleiner overheidstekort. Het komende fiscale jaar zal dit tekort nog oplopen tot 1,8 biljoen dollar. De staatsschuld loopt op tot het hoogste niveau ooit in 2024.