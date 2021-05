Ziekenhuizen zien grootste afname aantal Covid-patiënten in week

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur afgenomen met 106. Dat is de grootste afname sinds vorige week woensdag. Op verpleegafdelingen liggen nu voor het eerst sinds 11 oktober minder dan duizend mensen met Covid-19. Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn het er nog 971.