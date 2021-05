Politie volgde ‘gestreste’ Martien R. die coke wilde terugpikken

Justitie verwijt Ossenaar R. het leiden van een criminele organisatie die handelde in drugs en wapens. Hij en veertien medeverdachten staan momenteel terecht bij de rechtbank in Den Bosch in het grootste drugsproces ooit in Brabant.

De rechtbank las donderdag voor uit het strafdossier over 315 kilo cocaïne. Daaruit werd duidelijk dat de politie meeluisterde met gesprekken in het kantoor van R. en in een auto van R. Daarnaast werd de wagen, een Volkswagen Jetta, gevolgd naar de haven van Antwerpen. Martien R. sprak in afgeluisterde gesprekken meermalen over stress.

315 kilo cocaïne

De Belgische douane had de 315 kilo cocaïne ontdekt in een lading metaalschroot uit Brazilië en onderschept. Door af te luisteren bij R. en achter hem aan te rijden wist de politie precies wanneer R., samen met enkele medeverdachten, probeerde de container terug te stelen vanaf een haventerrein in Antwerpen.

In de afgeluisterde gesprekken, ook al voordat de partij drugs werd onderschept, zegt Martien R. dat hij gestrest is, omdat er dingen verkeerd gingen. ‘Wat een stress. Ik ga alles overdenken wat ik fout heb gedaan. Het is een dure leerschool’, hoorden agenten Martien R. zeggen.

Stemherkenning

Wel zei de rechter erbij dat er ‘reserves te plaatsen zijn bij de stemherkenning’. Dat is precies één van de heikele punten in het strafdossier. Omdat het afluisteren en de herkenning van stemmen niet goed zou zijn gegaan, hadden verdachten en hun advocaten graag nog agenten gehoord die bij het afluisteren betrokken waren. Toen de rechtbank dat vorige week donderdag niet meer toestond, omdat ze in haar ogen voldoende gehoord waren, boycotten de meeste verdachten het proces. Ze vrezen een oneerlijk proces.

Daardoor waren er donderdag bij het bespreken van het eerste deelonderzoek in het omvangrijke proces geen verdachten en advocaten aanwezig. Donderdagmiddag geeft het Openbaar Ministerie zijn visie op de onderschepte 315 kilo, die wordt toegeschreven aan R. Vrijdag volgt dan de bespreking van een nieuw deelonderzoek, over 99 kilo mdma.