'Evenementen met volle zalen zijn mogelijk'

Het is mogelijk om meer mensen toe te laten bij evenementen, ook bij een hoog risiconiveau voor het coronavirus. Dat concludeert Fieldlab Evenementen. De organisatie, die is opgezet door bedrijven die evenementen organiseren, heeft in de afgelopen maanden een paar testevenementen gehouden.

Volgens de evenementensector zijn onder voorwaarden zelfs volle zalen of volle terreinen mogelijk, oftewel "een 100 procent bezetting van de beschikbare capaciteit". Dat zou kunnen bij risiconiveau zorgelijk, het een na laagste niveau.

De evenementenbedrijven hopen dat de overheid ze tegemoet komt. Om het kabinet daarbij te helpen, hebben de onderzoekers een soort blauwdruk gemaakt voor evenementen. Daarin staat bijvoorbeeld dat het "niet raadzaam" is om festivals te organiseren bij het huidige en hoogste risiconiveau, Zeer Ernstig. Het controleren van de gezondheid van bezoekers is bij elk risiconiveau "een must".

Testevenementen

Fieldlab Evenementen heeft in de afgelopen maanden meerdere testevenementen binnen en buiten gehouden. Het gaat bijvoorbeeld om een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, een interland van het Nederlands elftal, festivals in Biddinghuizen, een marathon in Enschede en concerten in Den Haag en Den Bosch.

Over sommige evenementen was veel te doen. Bezoekers moesten zich vooraf laten testen op het coronavirus, en alleen mensen die negatief testten mochten naar binnen. Na afloop zouden de bezoekers zich ook laten testen, maar een aanzienlijk deel deed dit niet. Volgens Fieldlab Evenementen was dit ook niet nodig.

Eurovisie Songfestival

Een van de testevenementen was het Eurovisie Songfestival, dat vorige week in Rotterdam werd gehouden. Daar mochten elke avond 3500 toeschouwers aanwezig zijn. Fieldlab wilde aanvankelijk niet zeggen hoeveel bezoekers daar eventueel besmet zijn geraakt. Dat gebeurt nu toch, maar pas over drie weken, als het bron- en contactonderzoek achter de rug is.

Fieldlab Evenementen keek ook naar cafébezoek. Half april mochten mensen die zich hadden aangemeld naar cafés in Utrecht. Daar keken onderzoekers wat de deelnemers en de kroegen deden. Als de cafés weer mensen binnen zouden ontvangen, moet er goed worden gekeken naar "de combinatie van afstand houden en de behoefte aan sociale verbondenheid". Ook een mobiel pinapparaat kan helpen om te voorkomen dat veel mensen door het café wandelen.